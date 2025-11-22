Language
    करूर भगदड़ त्रासदी के बाद अभिनेता विजय का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, सिर्फ 2000 लोगों को होगी अनुमति

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:11 PM (IST)

    करूर भगदड़ त्रासदी के बाद अभिनेता विजय का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटलडेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से राजनेता बने विजय रविवार को एक जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो 27 सितंबर को करूर में उनकी रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद पहला कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम कांचीपुरम जिले में आयोजित किया जाएगा और एक निजी कॉलेज में एक इनडोर बैठक के रूप में आयोजित किया जाएगा।

    तमिलगावेत्रीकझगम (टीवीके) ने घोषणा की है कि कांचीपुरम जिले से केवल 2,000 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी, और प्रवेश केवल क्यूआर-कोड पास के माध्यम से ही दिया जाएगा।

    कार्यक्रम स पहले टीवीके जिला पदाधिकारियों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है और कांचीपुरम जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक याचिका प्रस्तुत की है।

    टीवीके सूत्रों के अनुसार, पार्टी के सुरक्षा बल विंग के लिए प्रशिक्षण सत्र पिछले कुछ दिनों से उसी निजी कॉलेज में चल रहे हैं, जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की सहायता से संचालित किए जा रहे हैं। विजय पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मिलेंगे और कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सभी तैयारियाँ पूरी हैं।