जेल में बंद अभिनेता दर्शन को नहीं आ रही नींद, कोर्ट से लगाई एक्स्ट्रा कंबल उपलब्ध कराने की गुहार
जेल में बंद अभिनेता दर्शन नींद की कमी से परेशान हैं। उन्होंने अदालत से अतिरिक्त कंबल उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है ताकि वे रात को आराम से सो सकें। दर्शन ने बताया कि जेल में ठंड बहुत ज्यादा है और उनके पास पर्याप्त कंबल नहीं हैं, जिससे उन्हें सोने में परेशानी हो रही है। अदालत से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कंबल की मांग की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता दर्शन ने बुधवार को बेंगलुरु की निचली अदालत में एक अतिरिक्त कंबल की गुहार लगाई और कहा कि ठंड के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही है।
सुनवाई के लिए दर्शन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सीसीएच-57 अदालत में पेश किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि ठंड के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही है और अधिकारी उन्हें कंबल देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जेल अधिकारी उनके परिवार द्वारा दिए गए कंबल को भी नहीं दे रहे हैं।
कंबल न देने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
जज ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि अदालत के बार-बार निर्देश के बावजूद जेल अधिकारी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जज ने ठंड के मौसम में अधिकारियों द्वारा कंबल देने से इनकार करने के बारे में भी पूछताछ की और उन्हें तुरंत दर्शन को एक कंबल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।ॉ
ठंड के कारण कैदियों को सोना असंभव- दर्शन
इसी दौरान, मामले के एक अन्य आरोपी नागराज ने अदालत को बताया कि ठंड के बावजूद, कैदियों को उनकी कोठरियों में कंबल उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। दर्शन ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि ठंड के कारण कैदियों के लिए सोना असंभव हो गया है।
सुनवाई 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित
अदालत ने मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की और दस्तावेजी साक्ष्य को चिह्नित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 264 के तहत अभियोजन पक्ष की याचिका पर विचार किया। दर्शन के वकील ने याचिका पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मामले की सुनवाई 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।