राजस्थान में आतंकियों का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, NIA-ATS ने पांच संदिग्ध आतंकी पकड़े; आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद

जागरण संवाददाता,जयपुर। एटीएसऔर एटीएसने राजस्थान में बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। पांच जिलों में छापेमारी कर पांच लोगों को पकड़ा है अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन के फंडिंग नेटवर्क से संबंध होने के सबूत मिलने पर राजस्थान के जोधपुर,जालौर के सांचौर,करौली एवं जयपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) की सूचना पर राजस्थान टेररिस्ट स्क्वॉयड (एटीएस) प्रदेश के पांच जिलों में छापेमारी कर पांच लोगों को पकड़ा है।

तीन मौलवियों एवं एक अन्य युवक को पकड़ा इनमें जोधपुर से दो,जालौर जिले के सांचौर एवं करौली से एक-एक और जयपुर से एक संदिग्ध को पकड़ा है। एटीएस की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार सुबह करीब चार बजे छापेमारी कर पहले तीन मौलवियों एवं एक अन्य युवक को पकड़ा है।फिर दोपहर बाद एक अन्य युवक पकड़ा।

इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पकड़े गए दो मौलवी आपस में सगे भाई हैं। दोनों अलग-अलग मदरसों में रहते हैं। दो सगे भाई जोधपुर जिले के निवासी हैं।

जोधपुर के चोखा क्षेत्र में मदरसा संचालित करने वाला मौलवी अयूब गफ्तार मूल रूप से पीपाड़ का निवासी है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि चौखा स्थित अरेबिया मदरसा में रहने वाले अयूब का आतंकी संगठनों से संपर्क था। उसके पास आतंकी संगठनों से पैसा आता था।

मसूद और उस्मान आपस में सगे भाई हैं साथ ही जोधपुर के पीपाड़ इलाके में स्थित एक अन्य मदरसे से मौलवी मसूद को पकड़ा गया है। तीसरे मौलवी उस्मान को जालोर स्थित सांचौर से पकड़ा गया है। मसूद और उस्मान आपस में सगे भाई हैं।

जानकारी के अनुसार तीनों के पास से कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं,जिनसे यह पुष्टि होती है कि उनके एक आतंकी संगठन से संपर्क था। वे महत्वपूर्ण जानकारी आतंकी संगठन के साथ साझा करने के साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भड़काने का काम करते थे। अयूब के पास आतंकी संगठन के फंडिंग से जुड़ी रसीदें एवं अन्य दस्तावेज मिले हैं। तीनों मौलवियों के मोबाइल फोन की प्रारंभिक जांच में भी संदिग्ध जानकारी मिली है।

एनआईए और एटीएस की टीम ने जोधपुर एवं जालौर जिलों में दबिश देकर तीन मौलवियों पकड़ने के बाद शुक्रवार दोपहर में करौली के ढोलीखार मौहल्ले से जुनैद नामक युवक को पकड़ा है। सभी स्थानों पर एनआईए और एटीएस की अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई की है। जयपुर में पकड़े गए संदिग्ध के बारे में खुलासा नहीं हो सका है।

पिता को नींद से उठाकर ले गए अयूब के बेटे याकूब ने बताया कि सुबह करीब साढ़े तीन बजे सादा वर्दी में आए 20-22 लोग नींद में सो रहे मेरे पिताजी को उठाकर ले गए। घर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एक कमरा सील किया गया है। इससे पहले गुरूवार देर रात कुछ लोग मदरसे के आसपास नजर आए थे। उन्होंने अयूब के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की थी।