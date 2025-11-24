बंगाल में भयावह हादसा, खाने में गलती से डाला तेजाब; गंभीर हालत में 6 लोग अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटल में गलती से तेजाब में पका खाना खाने के बाद एक परिवार के छह सदस्यों की हालत गंभीर है, जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं। उन सभी की गंभीर स्थिति के मद्देनजर उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल लाया गया है। यह घटना रविवार की। सूचना मिलने के बाद घाटल पंचायत समिति के स्वास्थ्य अधिकारी पंचानन मंडल भी मौके पर पहुंचे थे।

स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यह जांच करने के लिए इलाके में गए कि यह घटना कैसे हुई? शुरुआती जांच से पता चलता है कि घटना तब हुई जब खाना बनाते समय गलती से पानी समझकर तेजाब का इस्तेमाल किया गया।

जांच में जुटी पुलिस हालांकि, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पूरे परिवार को खत्म करने के लिए जानबूझकर कहीं खाने में तेजाब तो नहीं मिलाया गया। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि खाना खाने के बाद एक परिवार के छह लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। प्राथमिक जांच में पता चला कि खाना बनाने के लिए पानी की जगह तेजाब का इस्तेमाल कर दिया गया। सभी की हालत गंभीर है। जांच शुरू हो गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटल के मनोहरपुर ग्राम पंचायत के रत्नेश्वरबाटी गांव के रहने वाले संतू सन्यासी तांबे और चांदी का कार्य करता है जिसके चलते घर में हमेशा तेजाब रखता था। रविवार को सन्यासी के एक रिश्तेदार ने घर में रखे तेजाब को पानी समझकर चावल और कढ़ी में गलती से डाल लिया।