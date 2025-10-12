'मैं दुनिया में तहलका मचा दूंगा', नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अभिषेक सिंघवी ने ट्रंप की चुटकी लेते हुए लिखा- Machado 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के समर्थकों को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। ऐसे में ट्रंप को लेकर चुटकी ली जा रही है। ताजा मामले में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्रंप पर निशाना साधा है।

सिंघवी ने मजाक भरे लहजे में कहा, "हल्के-फुल्के अंदाज में... बेकार जोक पीजे वाली चेतावनी के साथ लेकिन जाहिर है कि मजाक है। ट्रंप: अगर मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो मैं दुनिया में तहलका मचा दूंगा... नोबेल समिति: मचाडो।" दरअसल मचाडो को नोबेल पुरस्कार मिला है तो ऐसे में ट्रंप पर चुटकी लेने से पहले ही उन्होंने इसे बेकार जोक करार दिया है।

क्यों ली जा रही ट्रंप की चुटकी? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा जगजाहिर है। वह बार-बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि दुनिया भर में विभिन्न संघर्षों को सुलझा रहे हैं और वे इसके लिए हकदार हैं। हालांकि कई लोग इस दावे पर विवाद करते हैं।

नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस ने नॉर्वेजियन नोबेल समिति पर तीखा हमला बोला। व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने एक्स पर कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करते रहेंगे और लोगों की जान बचाते रहेंगे। नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे शांति से ज्यादा राजनीति को महत्व देते हैं।"