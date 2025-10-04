आमिर ने अनिल बनकर शादीशुदा युवती से किया दुष्कर्म, मतांतरण का बनाया दबाव

आमिर ने अनिल बनकर युवती को फंसाया फिर दुष्कर्म कर मतांतरण का दबाव बनाने लगा। क्षेत्र में लव जिहाद की यह दो दिनों में दूसरी घटना है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पति से विवाद के बाद जब युवती मायके लौट आईं तो आरोपित आमिर भी उसके गांव पहुंचा और उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर साथ ले गया।

जेएनएन, धार। जिले के अमझेरा थाना क्षेत्र में नाम और धर्म छिपाकर शादीशुदा युवती को प्रेम जाल में फंसाने, दुष्कर्म और जबरन मतांतरण का एक और मामला सामने आया है। आमिर ने अनिल बनकर युवती को फंसाया आमिर ने अनिल बनकर युवती को फंसाया फिर दुष्कर्म कर मतांतरण का दबाव बनाने लगा। क्षेत्र में लव जिहाद की यह दो दिनों में दूसरी घटना है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म थाना प्रभारी राजू मकवाना ने बताया कि पीड़िता द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपित आमिर शेख निवासी देवबंद जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) ने अपना नाम अनिल बताकर युवती से जान-पहचान बढ़ाई। पति से विवाद के बाद जब युवती मायके लौट आईं, तो आरोपित आमिर भी उसके गांव पहुंचा और उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर साथ ले गया।

इस दौरान आरोपित ने युवती से दुष्कर्म किया और उस पर मतांतरण का दबाव बनाने लगा। इस पर उसने पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आमीर शेख के विरुद्ध दुष्कर्म तथा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

हिंदू बनकर प्रेम जाल में फंसाकर किया दुष्कर्म लव जिहाद के एक और मामले में भोपाल के मछली गैंग की संलिप्तता सामने आई है। मछली गैंग के सदस्य शाह सिद्दीकी ने खुद को हिंदू बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया। पान मसाला में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया और दुष्कर्म किया।

वीडियो बनाकर वह युवती को ब्लैकमेल करने लगा। उस पर मतांतरण का दबाव भी बनाया। बता दें कि पिछले दिनों भोपाल में मछली गैंग उस समय प्रकाश में आया था जब दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग की शिकार कुछ युवतियों ने थानों में शिकायत दर्ज कराई थी। अब उसी गैंग के शाह सिद्दीकी की करतूत सामने आई है।