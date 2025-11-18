आज का मौसम: दिल्ली में गिरेगा पारा, यूपी-बिहार में शीतलहर का 'अटैक'; पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश का उत्तर भारत का इलाका इस समय भीषण ठंड की चपेट में हैं। कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अधिकांश शहरों में तापमान में कमी महसूस की जा रही है। लोगों को अब दिन में खिली धूप पसंद आने लगी हैं।

जहां एक ओर उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है, तो दूसरी ओर देश के दक्षिणी हिस्से में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच आइए आपको बताते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में आज यानी मंगलवार को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम? भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 18 नवंबर यानी मंगलवार दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। तापमान में कमी महसूस की जाएगी। सुबह और शाम को ठंड का एहसास होगा। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।