    कोलकाता के पास फुटपाथ पर फेंके मिले आधार कार्ड, पुलिस ने शरू की जांच

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    कोलकाता के नजदीक फुटपाथ पर कई आधार कार्ड फेंके हुए मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आधार कार्ड असली हैं या नकली और इन्हें यहां किसने फेंका। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

    सड़क पर मिले आधार कार्ड।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : पुलिस को रविवार को कोलकाता के पास साल्टलेक इलाके में फुटपाथ पर फेंके गए कई आधार कार्ड मिले हैं।

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुबह की सैर पर निकले लोगों ने देखा कि साल्टलेक के डीए और सीए ब्लाक के बीच एक मैदान के पास फुटपाथ पर मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पते वाले आधार कार्ड पड़े हुए थे।

    उन्होंने बताया कि कार्ड मिलने की सूचना बिधाननगर उत्तर थाने को दी गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें फुटपाथ पर पांच-छह आधार कार्ड मिले हैं और हमने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि ये कार्ड वहां क्यों फेंके गए थे।