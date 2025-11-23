कोलकाता के पास फुटपाथ पर फेंके मिले आधार कार्ड, पुलिस ने शरू की जांच

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : पुलिस को रविवार को कोलकाता के पास साल्टलेक इलाके में फुटपाथ पर फेंके गए कई आधार कार्ड मिले हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुबह की सैर पर निकले लोगों ने देखा कि साल्टलेक के डीए और सीए ब्लाक के बीच एक मैदान के पास फुटपाथ पर मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पते वाले आधार कार्ड पड़े हुए थे।