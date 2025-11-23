आधार कार्ड में होने वाले हैं बड़े बदलाव: सिर्फ फोटो और QR कोड से होंगे सारे काम, जानिए क्या कुछ होगा नया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए UIDAI बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब आधार कार्ड पर नाम, पता और 12 अंकों की संख्या जैसी जानकारी छापकर नहीं दी जाएगी। कार्ड पर सिर्फ फोटो और QR कोड होगा, जिसमें सारी जानकारी सुरक्षित तरीके से छुपी रहेगी। यह प्रस्ताव दिसंबर 2025 में तय किया जाएगा।

क्यों हटाए जाएंगे छपे हुए विवरण समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि कई जगहजैसे होटल, इवेंट, सोसाइटीअब भी आधार की फोटो कॉपी लेकर उसे स्टोर कर लेते हैं, जबकि कानून ऐसा करने से रोकता है। इससे लोगों के डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है।

उन्होंने ने कहा, "अगर कार्ड पर जानकारी छपती रहेगी, तो लोग वही कागज देखकर पहचान करते रहेंगे और कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे।" नए डिजाइन में सारी जानकारी सिर्फ QR कोड में होगी, जिसे केवल सही तरीके से स्कैन करके ही देखा जा सकेगा।

आधार को सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी UIDAI का कहना है कि आधार को पहचान पत्र की तरह दिखाकर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि QR कोड या आधार नंबर से ही उसकी जांच होनी चाहिए। छपी हुई जानकारी के आधार पर पहचान करना आसान होता है और नकली कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। नए नियम लाने का फैसला 1 दिसंबर 2025 की बैठक में लिया जाएगा।