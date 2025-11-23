Language
    आधार कार्ड में होने वाले हैं बड़े बदलाव: सिर्फ फोटो और QR कोड से होंगे सारे काम, जानिए क्या कुछ होगा नया

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:56 PM (IST)

    UIDAI आधार कार्ड में बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत कार्ड पर नाम और पता जैसी जानकारी नहीं छापी जाएगी। अब कार्ड पर सिर्फ फोटो और QR कोड होगा, जिसमें सारी जानकारी सुरक्षित रहेगी। ऐसा डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया जा रहा है। यह फैसला दिसंबर 2025 में लिया जाएगा। नया आधार ऐप भी जल्द लॉन्च होगा, जिसमें QR कोड स्कैनिंग और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी सुविधाएं होंगी।

    Hero Image

    आधार कार्ड में बड़ा बदलाव अब सिर्फ QR कोड से होगा काम (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए UIDAI बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब आधार कार्ड पर नाम, पता और 12 अंकों की संख्या जैसी जानकारी छापकर नहीं दी जाएगी। कार्ड पर सिर्फ फोटो और QR कोड होगा, जिसमें सारी जानकारी सुरक्षित तरीके से छुपी रहेगी। यह प्रस्ताव दिसंबर 2025 में तय किया जाएगा।

    क्यों हटाए जाएंगे छपे हुए विवरण

    समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि कई जगहजैसे होटल, इवेंट, सोसाइटीअब भी आधार की फोटो कॉपी लेकर उसे स्टोर कर लेते हैं, जबकि कानून ऐसा करने से रोकता है। इससे लोगों के डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है।

    उन्होंने ने कहा, "अगर कार्ड पर जानकारी छपती रहेगी, तो लोग वही कागज देखकर पहचान करते रहेंगे और कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे।" नए डिजाइन में सारी जानकारी सिर्फ QR कोड में होगी, जिसे केवल सही तरीके से स्कैन करके ही देखा जा सकेगा।

    आधार को सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी

    UIDAI का कहना है कि आधार को पहचान पत्र की तरह दिखाकर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि QR कोड या आधार नंबर से ही उसकी जांच होनी चाहिए। छपी हुई जानकारी के आधार पर पहचान करना आसान होता है और नकली कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। नए नियम लाने का फैसला 1 दिसंबर 2025 की बैठक में लिया जाएगा।

    नया आधार ऐप भी आएगा

    UIDAI जल्द ही मौजूदा mAadhaarऐप को हटाकर नया ऐप लाने वाला है। इस ऐप में QR कोड स्कैन से पहचान की सुविधा होगी, चेहरा पहचान (फेशियल रिकग्निशन) जुड़ा होगा और लोग अपनी जानकारी चुनकर साझा कर सकेंगे यह सिस्टम DigiYatraकी तरह काम करेगा और होटल चेक-इन, इवेंट एंट्री, सोसाइटी गेट पर एंट्री जैसे काम आसानी से और सुरक्षित तरीके से हो सकेंगे।

