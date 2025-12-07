Language
    बंगाल में रेल पटरी के किनारे पड़े मिले आधार और वोटर कार्ड, असली या नकली पुलिस कर रही जांच

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:16 AM (IST)

    बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य जोर-शोर से चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार की शाम को बारासात में रेल पटरी के किनारे से बड़ी ...और पढ़ें

    एसआइआर के बीच बारासात में दर्जनों को आधार और वोटर कार्ड मिले हैं।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) का कार्य जोर-शोर से चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार की शाम को बारासात में रेल पटरी के किनारे से बड़ी संख्या में वोटर और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। कुछ राशन और पैन कार्ड भी मिले हैं। ये पहचान पत्र कहां से आए, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

    दस्तावेजों के असली या नकली होने की जांच की जा रही है। एसआइआर के माहौल में इन दस्तावेजों को फेंकने का कारण क्या है यह फिलहाल रहस्य है।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आधार और वोटर कार्ड के अलावा राशन कार्ड भी पड़े थे। ऐसा माना जा रहा है कि सभी पहचान पत्र नकली हैं। यदि वे असली होते, तो कोई उन्हें इस तरह से रेल पटरी के पास नाली और कचरे के ढेर में नहीं फेंक देता।

    शायद एसआइआर के डर से किसी ने इन्हें फेंक दिया है। घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एसआइआर आवश्यक है। इस घटना को लेकर तृणमूल और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है।

    भाजपा नेता प्रतीप चटर्जी ने कहा कि जिस तरह से राज्य के विभिन्न हिस्सों से वोटर, आधार कार्ड सहित विभिन्न पहचान पत्र बरामद हो रहे हैं, उससे बंगाल की सुरक्षा आज सवालों के घेरे में है। हमें संदेह है कि इस घटना के पीछे कोई बेईमान गिरोह हो सकता है। और यही गिरोह बंगाल में घुसपैठियों के निवास के लिए अवैध रूप से आधार और वोटर कार्ड बना रहा है।

    भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल का हाथ है और उन्होंने इस घटना की उचित जांच की मांग की है। हालांकि, सत्तारूढ़ दल की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुलिस ने कहा है कि घटना के पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है।

    एक माह में बंगाल में सामने आई इसी तरह की कई घटनाएं

    पिछले कुछ हफ्तों में, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों के कई इलाकों में कूड़े के ढेर, तालाबों या सुनसान जगहों से बड़ी संख्या में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बरामद होने की खबरें आई हैं।

    कई मामलों में, स्थानीय लोगों और जांच एजेंसियों ने संदेह व्यक्त किया है कि बरामद किए गए दस्तावेज बड़ी संख्या में नकली हो सकते हैं, जिन्हें एसआइआर से बचने के लिए या किसी बड़े गिरोह द्वारा बनाए जाने के बाद डर से फेंक दिया गया है।