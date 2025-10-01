MP Crime: गरबा पोशाक पहने युवती की ड्रम में डूबोकर हत्या, मकान से बदबू आने पर हुआ खुलासा

देवास शहर की वैशाली एवेन्यू कालोनी में एक घर से युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक मकान से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी जिसके बाद दोपहर में कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर अंदर घुसी तो एक कमरे में गद्दों व कपड़ों से ढका शव मिला। शव के पास पानी से भरा बड़ा ड्रम भी रखा था।

जेएनएन, देवास। शहर की वैशाली एवेन्यू कालोनी में एक घर से युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक मकान से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद दोपहर में कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर अंदर घुसी, तो एक कमरे में गद्दों व कपड़ों से ढका शव मिला।

मृतका के हाथ-पैर बंधे थे शव के पास पानी से भरा बड़ा ड्रम भी रखा था। मृतका के हाथ-पैर बंधे थे और उसने गरबे की पोशाक पहनी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि युवती को ड्रम में डुबोया गया था। तीन दिन पूर्व गुमशुदा हुई युवती भी गरबा पोशाक पहने थी, जिसके चलते उसी का शव होने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस को एक संदिग्ध संदेश भी मिला था आसपास के लोंगों ने बताया कि मकान मालिक शांतिलाल सिसोदिया ने यह मकान मनोज नामक युवक को किराए पर दिया था। मनोज एक सप्ताह पहले यहां आया था। दो दिन तक कालोनी में दिखाई दिया, इसके बाद अचानक गायब हो गया।

इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध संदेश भी मिला था कि घर में शव पड़ा है और युवती को ड्रम में डुबोकर मार दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सीएसपी सुमित अग्रवाल, टीआई श्यामचंद्र शर्मा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रारंभिक जांच शुरू की। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलवाया गया और जांच की गई।

एक युवती की गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले कोतवाली थाने में एक युवती की गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी। प्रथम दृष्टया आशंका है कि मकान में मिला शव उसी युवती का हो सकता है। जानकारी मिली है कि युवती की दो साल पहले मनोज से जान-पहचान हुई थी। युवक को संदेह था कि वह किसी और से बात करती है, इसी बात को लेकर विवाद हुआ।

पुलिस को शक है कि इसी विवाद में हत्या कर शव को घर में ही छोड़कर युवक मौके से फरार हो गया। गुमशुदा युवती शहर के ही एक कालेज की छात्रा बताई जा रही है। गुमशुदा युवती भी गरबा पोशाक पहनकर घर से निकली थी। इधर युवती के स्वजन को भी शिनाख्त के लिए बुलाया गया, परन्तु शंका जाहिर की कि यह कोई ओर हो सकती है।

देर रात तक शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे। मकान मालिक से भी पूछताछ करने संबंधी बातें सामने आई है। इधर सूत्रों के अनुसार संदिग्ध युवक मनोज को पुलिस ने राउंडअप कर लिया है। मामले में कोतवाली टीआइ श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि युवती की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जांच की जा रही है।

अस्पताल में परेशान होते रहे अधिकारी बुधवार शाम करीब 6 बजे कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाई। इसके बाद घंटों तक शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पहले यह बात सामने आई कि जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसके बाद यह बात सामने आई कि शव डिकंपोज हो गया है, इसलिए यहां पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा।