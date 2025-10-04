Language
    MP News: डीजे बजाने से किया मना, दिनदहाड़े युवक के सीने में मारी गोली; पुलिस जांच में जुटी

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:50 PM (IST)

    सतना में एक डीजे संचालक युवक को दिनदहाड़े बीच चौराहे पर गोली मार दी गई। गोली युवक के सीने में लगी। इससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाइक सवार तीन हमलावर डीजे बुक कराने के बहाने आए थे। फायरिंग के बाद वहां से फरार हो गए। घटना शनिवार दोपहर को लखन चौराहे की है। अंकुर गुप्ता उम्र 24 वर्ष टिकरिया गोला के रहने वाले हैं।

    डीजे बजाने से किया मना, दिनदहाड़े युवक के सीने में मारी गोली (सांकेतिक तस्वीर)

     जेएनएन, सतना। सतना में एक डीजे संचालक युवक को दिनदहाड़े बीच चौराहे पर गोली मार दी गई। गोली युवक के सीने में लगी। इससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाइक सवार तीन हमलावर डीजे बुक कराने के बहाने आए थे।

    फायरिंग के बाद वहां से फरार हो गए। घटना शनिवार दोपहर को लखन चौराहे की है। अंकुर गुप्ता उम्र 24 वर्ष टिकरिया गोला के रहने वाले हैं।

    शुक्रवार रात दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम के बाद बजरहा टोला के कुछ युवकों ने उन पर डीजे बजाने का दबाव बनाया था। अंकुर ने प्रशासनिक अनुमति न होने का हवाला देते हुए मना कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था।

    बाइक से आए थे हमलावर

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार को काले रंग की बाइक पर सवार तीन युवक लखन चौराहा पहुंचे थे। उन्होंने सीधे अंकुर गुप्ता पर फायरिंग कर दी। आरोपी सिटी कोतवाली क्षेत्र के बजरहा टोला के निवासी हैं।

    सूचना मिलते ही कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायल अंकुर को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया।

    एक आरोपी की हुई पहचान

    सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एक आरोपी जितेंद्र बसोर की पहचान हो गई है। उसके साथ 2 अन्य लोग भी थे। तीनों डीजे बुक कराने के बहाने आए और कट्टे से फायर कर भाग निकले। कोलगवां थाना एवं सिटी कोतवाली की 3 टीमें आरोपियों की धर पकड़ के लिए लगाई गई है। जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे।