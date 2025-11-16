नासिक के गोविंद नगर इलाके में मिला संदिग्ध बैग, मौके पर पहुंचा डॉग स्क्वायड

एएनआई, नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में गोविंद नगर इलाके में एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद बीडीडीएस (बम निरोधक दस्ता) और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे और बैग की जांच की। पुलिस का कहना है कि कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ।

अंबड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जे राजपूत ने कहा कि हमें इंदिरानगर अंडरपास के पास कुछ संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना मिली थी।

आगे बोले कि हम मौके पर पहुंचे और इलाके को खाली करा दिया... बीडीडीएस को बुलाया गया और संदिग्ध वस्तु की जांच की गई।

इंस्पेक्टर जे राजपूत ने कहा कि बैग में जन्मदिन की पार्टी से जुड़ी चीजें थीं। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे कोई अफवाह न फैलाएं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है..."