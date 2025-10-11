राजस्थान में नशे के कारोबार पर अंकुश के लिए विशेष फोर्स गठित, 350 कार्मिक होंगे शामिल
राजस्थान पुलिस ने नशे के बढ़ते कारोबार और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार इसके प्रमुख होंगे। एएनटीएफ में लगभग 350 कार्मिक शामिल होंगे, जिनमें से 300 विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक चरण में 80 जवानों का पहला बैच कार्यरत हो चुका है। यह फोर्स पुलिस थानों से अलग 18 चौकियां स्थापित करेगी।
एएनटीएफ में लगभग 350 कार्मिक शामिल होंगे, जिनमें से 300 पुलिस जवान विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक चरण में 80 जवानों का पहला बैच कार्यरत हो चुका है। विकास कुमार ने बताया कि जवानों का चयन उनकी नौकरी के रिकार्ड के आधार पर किया गया है।
एएनटीएफ की 18 चौकियां स्थापित की जाएंगी, जो पुलिस थानों से अलग होंगी। प्रत्येक चौकी में दो एसआइ, एक एएसआइ, चार कांस्टेबल, एक चालक और एक कंप्यूटरकर्मी होंगे।
