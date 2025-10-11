Language
    राजस्थान में नशे के कारोबार पर अंकुश के लिए विशेष फोर्स गठित, 350 कार्मिक होंगे शामिल

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:00 PM (IST)

    राजस्थान पुलिस ने नशे के बढ़ते कारोबार और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार इसके प्रमुख होंगे। एएनटीएफ में लगभग 350 कार्मिक शामिल होंगे, जिनमें से 300 विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक चरण में 80 जवानों का पहला बैच कार्यरत हो चुका है। यह फोर्स पुलिस थानों से अलग 18 चौकियां स्थापित करेगी।  

    राजस्थान में नशे के कारोबार पर अंकुश के लिए विशेष फोर्स गठित (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में नशे के बढ़ते कारोबार और तस्करी पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया है। इस फोर्स के प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार होंगे, जो वर्तमान में एटीएस में तैनात हैं।

    एएनटीएफ में लगभग 350 कार्मिक शामिल होंगे, जिनमें से 300 पुलिस जवान विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक चरण में 80 जवानों का पहला बैच कार्यरत हो चुका है। विकास कुमार ने बताया कि जवानों का चयन उनकी नौकरी के रिकार्ड के आधार पर किया गया है।

    एएनटीएफ की 18 चौकियां स्थापित की जाएंगी, जो पुलिस थानों से अलग होंगी। प्रत्येक चौकी में दो एसआइ, एक एएसआइ, चार कांस्टेबल, एक चालक और एक कंप्यूटरकर्मी होंगे।