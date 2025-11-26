डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई का आतंकी हमला आज भी लोगों के मन को झकझोर देता है। इस हमले को लेकर सैंकड़ों कहानी गढ़ी गई हैं लेकिन हम आपको एक अनोखी कहानी बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि... अगर निर्जीव बोल पाते, तो हम उनसे उन अनगिनत कहानियों के बारे में पूछ सकते थे जिनके हम कभी गवाह नहीं रहे। ऐसी ही एक कहानी एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की है, जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान शहीद हुए वीरों में से एक थे।

बता दें कि कसाब समेत 10 आतंकियों ने मुंबई में आतंकी हमला किया था जिनमें ताज महल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसटी) रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और कामा अस्पताल जैसे ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाया गया था।

ताज महल होटल में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और चार आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ का एक "मूक गवाह" था। पेपरक्लिप के अनुसार , यह एक सोफा सेट था, जो ताज होटल की पहली मंजिल पर स्थित पाम लाउंज से बरामद किया गया था, जिस पर कुल 13 गोलियों के निशान थे।