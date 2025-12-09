15 साल बाद बनी सड़क, 2 दिन में ही उखड़ी; राजस्थान में लोगों ने हाथ से केक की तरह निकाल फेंका डामर

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के बाड़मेड़ से एक हैरान कर वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक दो दिन पहले बनी सड़क ने पीडब्ल्यूडी के काम की पोल खोल कर रख दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग सड़क को उखाड़ते दिख रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क घटिया सामग्री से बनाई गई है जगह से टूट गई है जबकि दो दिन पहले ही यह सड़क बनी थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि यह वीडियो कब का है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस सड़क का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश की लहर दौड़ गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र में झणकली से जुड़िया गांव को जोड़ने वाली सड़क 15 साल के बाद बनी थी लेकिन इस तरह से सड़क बनने पर लोगों में गुस्सा है और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं।