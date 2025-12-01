बेशर्मी की हद पार.... महिला को मीटिंग के लिए बुलाया फिर की छेड़खानी, रिवाल्वर लगाकर उतरवाए कपड़े

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    मुंबई की 51 वर्षीय व्यवसायी महिला को रिवाल्वर दिखाकर कथित रूप से उसके कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इसके बाद उसका वीडियो भी बनाया गया। बाद में इसे सार्वजनिक करने की धमकी दी गई।

    मुंबई में व्यवसायी महिला को रिवाल्वर लगाकर उतरवाए कपड़े, बनाया वीडियो (सांकेतिक तस्वीर)

    एएनआई, मुंबई। मुंबई की 51 वर्षीय व्यवसायी महिला को रिवाल्वर दिखाकर कथित रूप से उसके कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इसके बाद उसका वीडियो भी बनाया गया। बाद में इसे सार्वजनिक करने की धमकी दी गई।

    मुंबई पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर यौन हिंसा, शारीरिक नुकसान और हथियारों के इस्तेमाल से संबंधित धाराओं के तहत छह वरिष्ठ दवा अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    एफआइआर के अनुसार, महिला को कंपनी के कार्यालय में बुलाया गया। वहां उसके साथ मारपीट की गई और रिवाल्वर दिखाकर उसे कपड़े उतारने पर विवश किया गया। व्यवसायी महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन ने प्राथमिकी दर्ज की है।

    एफआइआर के अनुसार, यह घटना 18 जनवरी, 2023 की सुबह की है। व्यवसायी महिला को एक आरोपित ने फोन कर डॉ. ई. मोसेस रोड स्थित दूसरी मंजिल के कार्यालय में बुलाया था। उसने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने पर कार्यालय में मौजूद एक व्यक्ति ने रिवाल्वर के बट से उसके कंधे और पीठ पर वार किया।

    प्राथमिकी के अनुसार, मुख्य आरोपित ने अपने केबिन में उसके सिर पर रिवाल्वर तान दी और उसे अपने सारे कपड़े उतारने पर मजबूर किया। आरोपित ने इस अवस्था में उसका वीडियो बनाया। उसने इसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी।

    शिकायत में कहा गया है कि आरोपित ने उसे धमकाया और झूठा बयान देने की मांग की। ऐसा न करने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी।

    एक अन्य दवा कंपनी के अधिकारी ने उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे उसे मानसिक पीड़ा हो रही थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 