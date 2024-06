संसद सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज बड़ी बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

आजादी के बाद से अबतक देश में लोकसभा अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है। मगर इस बार विपक्ष ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मांगा है। उपाध्यक्ष पद पर अड़े विपक्ष ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस मांग पर सहमत नहीं हुई तो लोकसभा अध्यक्ष पद पर विपक्ष अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। राजनाथ सिंह के आवास पर आज होने वाली बैठक पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में आगे की रणनीति भी तय की जाएगी।

संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और तीन जुलाई तक चलेगा। 24 और 25 जून को नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव सदन में पेश करेंगे। सदन में कांग्रेस नेता के सुरेश सबसे वरिष्ठ हैं। उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जा सकता है।

Ahead of the first Parliament session after the 2024 general elections, a meeting of Group of Ministers to take place at Defence Minister Rajnath Singh's residence is likely to hold a discussion to ensure better Floor coordination among the NDA alliance partners during the…— ANI (@ANI) June 18, 2024