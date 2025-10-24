Gujarat: वलसाड की एक पेपर मिल में लगी भीषण आग, दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर मौजूद

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:33 AM (IST)

    गुजरात के वलसाड में गुरुवार रात को एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई (सांकेतिक तस्वीर)

    एएनआई, वलसाड। गुजरात के वलसाड में गुरुवार रात को एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। अग्निशमन अधिकारी बी.जी. चावड़ा ने बताया कि हमें रात 11:30 बजे के बाद सूचना मिली कि रामा पेपर मिल में आग लग गई है। हमारी पांच गाड़ियाँ यहां पहुंचीं और हमने आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया।

    आगे बताया कि 80 फीसदी आग पर काबू पा लिया गया है। यह एक पेपर मिल है, इसलिए कागज के बंडल और बाकी सब कुछ वहीं है... किसी की जान नहीं गई।