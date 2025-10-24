Gujarat: वलसाड की एक पेपर मिल में लगी भीषण आग, दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर मौजूद

एएनआई, वलसाड। गुजरात के वलसाड में गुरुवार रात को एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। अग्निशमन अधिकारी बी.जी. चावड़ा ने बताया कि हमें रात 11:30 बजे के बाद सूचना मिली कि रामा पेपर मिल में आग लग गई है। हमारी पांच गाड़ियाँ यहां पहुंचीं और हमने आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया।