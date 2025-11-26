Language
    महाराष्ट्र के भिवंडी में एक इमारत में लगी भीषण आग, आसपास का इलाका कराया खाली; राहत अभियान जारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:49 AM (IST)

    महाराष्ट्र के भिवंडी में एक इमारत में लगी भीषण आग (फोटो- एक्स)

    एएनआई,ठाणे। महाराष्ट्र के भिवंडी में काल्हेर इलाके में श्री राजलक्ष्मी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि कई किलोमीटर से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वहीं, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    भिवंडी के अग्निशमन अधिकारी बापू सोनवाने ने कहा कि हमें रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि आग लग गई है... जब हम पहुँचे तो देखा कि दूसरी मंजिल पर भीषण आग लगी हुई थी... पास में ही एक रिहायशी इलाका है... हमने उस इलाके को खाली करा दिया... हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं।