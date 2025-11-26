महाराष्ट्र के भिवंडी में एक इमारत में लगी भीषण आग, आसपास का इलाका कराया खाली; राहत अभियान जारी

एएनआई,ठाणे। महाराष्ट्र के भिवंडी में काल्हेर इलाके में श्री राजलक्ष्मी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि कई किलोमीटर से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वहीं, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

भिवंडी के अग्निशमन अधिकारी बापू सोनवाने ने कहा कि हमें रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि आग लग गई है... जब हम पहुँचे तो देखा कि दूसरी मंजिल पर भीषण आग लगी हुई थी... पास में ही एक रिहायशी इलाका है... हमने उस इलाके को खाली करा दिया... हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं।