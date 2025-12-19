ठाणे के ब्लू रूफ क्लब में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों को तुरंत मौके पर भेजा

एएएनआई, ठाणे। महाराष्ट्र के ठाण में गुरुवार रात 10:30 बजे घोड़बंदर रोड इलाके में स्थित ब्लू रूफ क्लब में आतिशबाजी के कारण भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

ठाणे नगर निगम के आपदा विभाग अधिकारी यस्तीन ताडवी ने बताया कि हम आग लगने का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, लेकिन आग भीषण थी। आपदा प्रबंधन टीम को सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है।