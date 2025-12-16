बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर के बाहर शख्स ने खुद को लगाई आग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर सोमवार को एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों और कुछ राहगीरों ने तुरंत हस्तक्षेप कर आग बुझाई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रकाश सावंत नामक व्यक्ति को दक्षिण मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह 50 प्रतिशत तक जल गया है। सिंधुदुर्ग जिले के निवासी सावंत और एक वकील के बीच अदालत में मामला दर्ज करने को लेकर हुए विवाद के कारण यह घटना घटी।