बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर के बाहर शख्स ने खुद को लगाई आग
बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति ने सोमवार को खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस और राहगीरों ने तुरंत आग बुझाई और प्रकाश सावंत नामक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर सोमवार को एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों और कुछ राहगीरों ने तुरंत हस्तक्षेप कर आग बुझाई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रकाश सावंत नामक व्यक्ति को दक्षिण मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह 50 प्रतिशत तक जल गया है। सिंधुदुर्ग जिले के निवासी सावंत और एक वकील के बीच अदालत में मामला दर्ज करने को लेकर हुए विवाद के कारण यह घटना घटी।
पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस ने कहा कि सावंत ने कथित तौर पर हाई कोर्ट में मामला दर्ज करने के लिए वकील को 80,000 रुपये दिए थे। हालांकि, वकील ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।