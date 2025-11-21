Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हम हैं पूरी तरह मांसाहारी रेस्टोरेंट', केरल के एक रेस्तरां का साइनबोर्ड हुआ वायरल; यूजर्स ने ले लिए मजे

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:46 PM (IST)

    केरल के एक रेस्टोरेंट ने साइनबोर्ड लगाया है कि वह पूरी तरह से मांसाहारी है और रेस्टोरेंट का यह साइन बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक्स यूजर @RishiJoeSanu ने इस फोटो को शेयर किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    केरल के एक रेस्टोरेंट का "पूरी तरह से मांसाहारी" साइनबोर्ड वायरल (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के एक रेस्टोरेंट ने साइनबोर्ड लगाया है कि वह पूरी तरह से मांसाहारी है और रेस्टोरेंट का यह साइन बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक्स यूजर @RishiJoeSanu ने इस फोटो को शेयर किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एस एक्स हैंडल ने बताया है कि मल्लू रेस्टोरेंट ने सोशल मीडिया पर शाकाहारियों को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान से बचने के लिए स्पष्ट रूप से मांसाहारी बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं, इस बोर्ड के वायरल होने के बाद  खाने के विकल्पों और क्षेत्रीय भोजन प्रथाओं पर चर्चा शुरू हो गई।

    एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीर में एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था: "हम एक पूर्णतः मांसाहारी रेस्टोरेंट हैं।" इसमें आगे स्पष्ट किया गया था कि उपलब्ध शाकाहारी व्यंजन केवल "विविधता के लिए" हैं, और यह भी बतायागया था कि "दोनों व्यंजन एक ही रसोई में पकाए जाते हैं।"

    कमेंट्स में यूजर्स ने ऐसे ही उदाहरण और राय शेयर कीं। एक व्यक्ति ने दूसरे रेस्टोरेंट की एक तस्वीर शेयर की जिस पर "शुद्ध नॉन-वेज" लिखा था और लिखा, "पुणे में तो सदियों से ऐसा होता आ रहा है!"

    कई अन्य लोगों ने भी इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया। एक यूजर ने लिखा, "दरअसल, यह एक अच्छा कदम है। लोग सोच-समझकर फैसला ले सकते हैं।"

    एक यूजर ने बताया कि तमिलनाडु के मदुरै के ज्यादातर रेस्टोरेंट में यही आम खाना पकाने का तरीका है। "मदुरै में यही आम बात है। मदुरै के आम रेस्टोरेंट में आपको सब्ज़ियों का कोई विकल्प नहीं मिलेगा।"

    अस्वीकरण: दैनिक जागरण एक्स पोस्ट में किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता है।