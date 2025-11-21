'हम हैं पूरी तरह मांसाहारी रेस्टोरेंट', केरल के एक रेस्तरां का साइनबोर्ड हुआ वायरल; यूजर्स ने ले लिए मजे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के एक रेस्टोरेंट ने साइनबोर्ड लगाया है कि वह पूरी तरह से मांसाहारी है और रेस्टोरेंट का यह साइन बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक्स यूजर @RishiJoeSanu ने इस फोटो को शेयर किया है।

एस एक्स हैंडल ने बताया है कि मल्लू रेस्टोरेंट ने सोशल मीडिया पर शाकाहारियों को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान से बचने के लिए स्पष्ट रूप से मांसाहारी बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं, इस बोर्ड के वायरल होने के बाद खाने के विकल्पों और क्षेत्रीय भोजन प्रथाओं पर चर्चा शुरू हो गई।

एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीर में एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था: "हम एक पूर्णतः मांसाहारी रेस्टोरेंट हैं।" इसमें आगे स्पष्ट किया गया था कि उपलब्ध शाकाहारी व्यंजन केवल "विविधता के लिए" हैं, और यह भी बतायागया था कि "दोनों व्यंजन एक ही रसोई में पकाए जाते हैं।"