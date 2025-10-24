Language
    हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा रहा था सरकारी स्कूल का शिक्षक, अभिवावकों ने लगाया आरोप

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:34 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर हिंदू बच्चों को नमाज सिखाने का आरोप लगा है। अभिभावकों ने शिक्षक जबूर अहमद तड़वी पर योगासन के बहाने नमाज सिखाने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि शिक्षक ने आरोपों को निराधार बताया है।

    सरकारी अध्यापक पर लगा हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाने का आरोप।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर देवारी गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाए जाने का मामला सामने आया है।

    अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल का शिक्षक जबूर अहमद तड़वी बच्चों को योगासन के बहाने नमाज पढ़ना सिखा रहा था। दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता के पूछने पर मामला खुला।

    अभिवावकों ने दर्ज कराई शिकायत

    इसके बाद करीब दो दर्जन अभिभावक स्कूल पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने स्कूल पहुंचकर बच्चों का बयान दर्ज किया। इस बीच जानकारी होने पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी भी स्कूल पहुंचे।

    शिक्षक ने आरोपों को बताया निराधार

    इधर आरोपित शिक्षक ने कहा कि उस पर लगे आरोप निराधार है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। जांच में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

