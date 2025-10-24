हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा रहा था सरकारी स्कूल का शिक्षक, अभिवावकों ने लगाया आरोप
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर हिंदू बच्चों को नमाज सिखाने का आरोप लगा है। अभिभावकों ने शिक्षक जबूर अहमद तड़वी पर योगासन के बहाने नमाज सिखाने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि शिक्षक ने आरोपों को निराधार बताया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर देवारी गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाए जाने का मामला सामने आया है।
अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल का शिक्षक जबूर अहमद तड़वी बच्चों को योगासन के बहाने नमाज पढ़ना सिखा रहा था। दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता के पूछने पर मामला खुला।
अभिवावकों ने दर्ज कराई शिकायत
इसके बाद करीब दो दर्जन अभिभावक स्कूल पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने स्कूल पहुंचकर बच्चों का बयान दर्ज किया। इस बीच जानकारी होने पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी भी स्कूल पहुंचे।
शिक्षक ने आरोपों को बताया निराधार
इधर आरोपित शिक्षक ने कहा कि उस पर लगे आरोप निराधार है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। जांच में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
यह भी पढ़ें: वेल्डिंग, कटिंग के काम आने वाला देसी जुगाड़ कैसे पहुंचा मासूमों के हाथ? कार्बाइड पाइप गन से 200 बच्चों की आंखों की गई रौशनी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।