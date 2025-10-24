हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा रहा था सरकारी स्कूल का शिक्षक, अभिवावकों ने लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर देवारी गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाए जाने का मामला सामने आया है।

अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल का शिक्षक जबूर अहमद तड़वी बच्चों को योगासन के बहाने नमाज पढ़ना सिखा रहा था। दीपावली के अवकाश के दौरान कुछ बच्चों ने जब घर में वह प्रक्रिया दोहराई तो माता-पिता के पूछने पर मामला खुला।