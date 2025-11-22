महाराष्ट्र के नासिक में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या, उग्र हुई भीड़; आरोपित को फांसी देने की मांग

राज्य ब्यूरो, मुंबई। नासिक के मालेगांव जिले में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या के मामले में शुक्रवार को भी स्थानीय लोगों ने मालेगांव सत्र न्यायालय के बाहर प्रदर्शन कर सड़कें जाम कीं। प्रदर्शनकारी आरोपित को उन्हें सौंपने या फांसी देने की मांग कर रहे हैं। रविवार को मालेगांव के डोंगराले गांव में बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी उसी गांव का रहनेवाली एक व्यक्ति चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया।

पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। बहुत देर तक बच्ची के घर न लौटने पर जब परिवार ने पुलिस की मदद ली, तो बच्ची का शव गांव में ही एक मोबाइल टावर के पास मिला।

बाद में टॉवर के पास ही रहनेवाले आरोपित को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही स्थानीय लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मालेगांव में बंद रखा गया और हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकाला।

प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान के सत्र न्यायालय में घुसने का प्रयास किया। रोकने पर कोर्ट के गेट पर चप्पलें फेंकीं। उग्र भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा।