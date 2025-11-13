महाराष्ट्र के कल्याण में लड़की ने 19वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

डिजिटल डेस्क, मु्ंबई। मुंबई के पास कल्याण में एक 14 वर्षीय लड़की ने एक इमारत की 19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि वह परीक्षा में कम अंक आने से परेशान थी।

अधिकारियों ने बताया कि ठाणे जिले के कल्याण स्थित रौनक सिटी कॉम्प्लेक्स में रहने वाली रिद्धि खराडे नाम की लड़की अपने स्कूल के "ओपन डे" (परिणाम घोषित होने के दिन) के बाद दोपहर करीब 3 बजे घर लौटी। उसकी बड़ी बहन घर पर थी और रिद्धि ने उसे बताया कि वह दुखी है क्योंकि उसके अच्छे अंक नहीं आए थे।