वेब सीरीज में रोल दिलाने के नाम पर ठगी, सोनाक्षी सिन्हा की मां का रोल किया ऑफर; शिकायत दर्ज

जेएनएन, इंदौर। दहाड़–2 वेब सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा की मां का रोल दिलाने के नाम पर महिला से 50 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। महिला ने सायबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है।

50 वर्षीय महिला ने बताया कि वह फिल्म और सीरियल में एक्टिंग करती है। एक अज्ञात ठग द्वारा व्हाट्सएप कॉल कर स्वयं को मुंबई स्थित धर्मा प्रोडक्शन से होना बताकर झांसे में लेकर कहा कि आगामी वेब सीरीज दहाड़–2 में सोनाक्षी सिन्हा की मां का किरदार ऑफर किया गया है।

ठग ने चयन प्रक्रिया फर्जी तरीके से दिखाकर और आवेदिका की एक्टिंग से रिलेटेड वीडियो मांगकर विश्वास जीत लिया। इसके बाद 25 हजार रुपये एडवांस जमा करवा लिए, कहा कि 25 हजार एडवांस के बाद एग्रीमेंट करके तीन लाख रुपये दिए जाएंगे।

महिला से कहा कि इंदौर में धर्मा प्रोडक्शन का कार्य गीता शर्मा देखती है। विजय नगर आफिस से संपर्क कर सकते हैं। ठग द्वारा दोबारा संपर्क करके कहा कि गीता के बेटे का देहांत हो गया है। इसलिए सीधे हमसे ही संपर्क करें। हमारा मुंबई में आफिस है।