ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत की उड़ान, एयर टैक्सी का परीक्षण शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, सड़कों पर वाहनों के दबाव और रोजमर्रा के ट्रैफिक जाम से जूझ रहे भारतीय शहरों में आवागमन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में एयर टैक्सी जैसी उभरती तकनीक को भविष्य के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, जो कम समय में लंबी दूरी तय कर सड़क यातायात पर निर्भरता घटा सकती है।

इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एयरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने बेंगलुरु स्थित अपनी निर्माण सुविधा में एयर टैक्सी कार्यक्रम की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दी है। सरला एविएशन ने जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अपने प्रोटोटाइप एयर टैक्सी 'शून्य' का अनावरण किया था। कंपनी की योजना 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (ई-वीटीओएल) एयर टैक्सी सेवाएं शुरू करने की है।

गौरतलब है कि 2024 में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने के लिए सरला एविएशन के साथ साझेदारी की थी। कंपनी के अनुसार, उसने अपने आधे आकार के (7.5 मीटर विंगस्पैन) ई-वीटीओएल डिमांस्ट्रेटर एसवाइएलएसए एसवाइएल-एक्स1 की ग्राउंड टेस्टिग शुरू की है।

यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित सबसे बड़ा और उन्नत ई-वीटीओएल डेमांस्ट्रेटर बताया जा रहा है। यह सब-स्केल विमान संरचनात्मक मजबूती, प्रोपल्शन इंटीग्रेशन और सिस्टम-स्तरीय सुरक्षा ढांचे के परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। सरला एविएशन का दावा है कि यह उपलब्धि लगभग नौ महीनों में और वैश्विक मानकों की तुलना में कम पूंजी में हासिल की गई है। यह परियोजना पूर्ण-आकार के 15 मीटर विंगस्पैन वाले विमान की दिशा में एक अहम सेतु मानी जा रही है, जिसे शुरुआत से ही सर्टिफिकेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

पहली महिला पायलट के नाम पर बनी कंपनी अक्टूबर 2023 में स्थापित इस स्टार्टअप की स्थापना एड्रियन श्मिट, राकेश गांवकर और शिवम चौहान ने की थी। कंपनी को एक्सेल, बिन्नी बंसल और निखिल कामथ जैसे निवेशकों का समर्थन हासिल है। अब तक यह लगभग 1.3 करोड़ डालर (करीब 116 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटा चुकी है। कंपनी का नाम भारत की पहली महिला पायलट सरला ठुकराल के नाम पर रखा गया है।

दुनियाभर में एयर टैक्सी पर चल रहा है काम हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए दुनियाभर में एयर टैक्सी पर काम चल रहा है। दुबई में साल 2026 से एयर टैक्सी की शुरुआत करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए जरूरी नियम भी बनाए जा चुके हैं। चीन इस मामले में सबसे आगे है, जहां स्वचालित एयर टैक्सी को पर्यटन और शहरी आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

चीन की स्वचालित इलेक्टि्रक एयर टैक्सी ने सितंबर में पहली बार अफ्रीका में भी उड़ान भरी है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश भी अपने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के साथ बातचीत कर रहे हैं और एयर टैक्सी सेवाओं की संभावना तलाश रहे हैं।