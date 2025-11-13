उदयपुर के एक आश्रम में घुसा भालू, मंदिर में मचाई तोड़फोड़; ग्रामीणों में दहशत

जेएनएन, उदयपुर। जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के छाली गांव स्थित हनुमान घाटी आश्रम में देर रात भालू के घुस आने की घटना से ग्रामीणों में भय और दहशत फैल गई। घटना बुधवार रात करीब 12 बजकर 15 मिनट की बताई जा रही है। भालू की हरकतें आश्रम के निकट स्थित एक किराने की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हुई हैं। यह कैमरा स्थानीय निवासी भेरूलाल मेहता की दुकान पर लगा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आश्रम के महंत सागरनाथ महाराज ने बताया कि भालू मुख्य द्वार खोलकर परिसर में प्रवेश कर गया और हनुमानजी के मंदिर तक पहुंच गया। वहां उसने जल रहे दीपक और अन्य धार्मिक सामग्री को अस्त-व्यस्त कर दिया। कुछ देर तक इधर-उधर घूमने के बाद भालू वापस बाहर निकल गया।