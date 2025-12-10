Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्य प्रदेश में दो दोस्तों की किस्मत चमकी, केवल 20 दिन की खोदाई में मिला 15.34 कैरेट का हीरा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:51 AM (IST)

     मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में दो दोस्तों को 20 दिन पहले ही ली गई खदान में उन्हें इस साल का सबसे बड़ा हीरा मिल गया है। पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि बा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मध्य प्रदेश में 20 दिन की खोदाई में मिला 15.34 कैरेट का हीरा (फोटो- एक्स)

    जेएनएन, पन्ना। किस्मत पर लोगों का बहुत भरोसा इसीलिए होता है, क्योंकि वह कभी भी चमक सकती है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में दो दोस्तों के साथ हुआ। 20 दिन पहले ही ली गई खदान में उन्हें इस साल का सबसे बड़ा हीरा मिल गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि बाजार में जेम्स क्वालिटी के हीरे की अच्छी मांग है। इसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा। अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये है।

    सतीश खटीक और साजिद मोहम्मद को 15.34 कैरेट का यह हीरा कृष्णा कल्याणपुर खदान में मिला है। इसे मंगलवार को हीरा कार्यालय में जमा कराया गया।

    साजिद ने बताया कि उसके पिता नफीस औरदादा मोहम्मद हबीब कई दशक तक कोशिश करते रहे, लेकिन कोई बड़ा हीरा हाथ नहीं लगा।

    सतीश की दो बहनें हैं, पिता मुन्ना खटीक सामान्य व्यवसाय करते हैं। बहनों की शादी के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। हीरा मिलने से अब वह आसानी से उनकी शादी कर सकेगा। साजिद की भी दो बहनें हैं। वह भी परिवार की मदद करना चाहता है।