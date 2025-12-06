पीएम मोदी से सीधे सवाल पूछने का मौका, परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण जनवरी में आयोजित होगा; पंजीकरण शुरू

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:10 PM (IST)

    परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण जनवरी में आयोजित होगा; पंजीकरण शुरू (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा का नौवां संस्करण जनवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण 11 जनवरी तक होंगे।

    शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''भारत और विदेश के छात्र, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा के तनाव पर चर्चा करेंगे और परीक्षाओं को एक उत्सव और जीवन के अभिन्न अंग के रूप में मनाएंगे।''

    प्रतिभागियों के चयन के लिए एमवाइजीओवी पोर्टल पर 11 जनवरी तक बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली एक नलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कक्षा छह से 12 तक के छात्र, शिक्षक और अभिभावक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

    परीक्षा पे चर्चा के आठवें संस्करण का प्रसारण इस वर्ष 10 फरवरी को किया गया था। यह बातचीत राष्ट्रीय राजधानी के सुंदर नर्सरी में एक नए और अभिनव प्रारूप में आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 छात्र शामिल हुए।

