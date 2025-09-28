Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र के 97 प्रतिशत लाभार्थी अवैध बांग्लादेशी', किरीट सोमैया ने लगाए फर्जीवाड़े आरोप

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:54 AM (IST)

    भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। दावा किया कि नए संशोधित कानूनों के दुरुपयोग से हजारों अवैध विदेशी नागरिकों खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड हासिल करने का मौका मिला है। महाराष्ट्र में 224000 लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र के 97 प्रतिशत लाभार्थी अवैध बांग्लादेशी- किरीट सोमैया (फाइल फोटो)

     आइएएनएस, नई दिल्ली। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। दावा किया कि नए संशोधित कानूनों के दुरुपयोग से हजारों अवैध विदेशी नागरिकों खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड हासिल करने का मौका मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि 2024 में भारत सरकार ने कानून में संशोधन किया और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास पहले से मौजूद शक्तियों को तहसीलदारों को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद एक राष्ट्रव्यापी घोटाला शुरू हुआ।

    महाराष्ट्र में 2,24,000 लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई। समीक्षा करने पर पता चला कि इनमें से 97 प्रतिशत बांग्लादेशी पृष्ठभूमि के मुसलमान थे। इनकी उम्र 25, 30, 40 और 50 वर्ष थी। उनके पास महाराष्ट्र या भारत में जन्म का कोई प्रमाण नहीं था।

    सोमैया के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 28 एफआइआर दर्ज की है। दो हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले महीनों में 3,000 और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है।