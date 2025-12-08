8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ, केंद्र ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के समय की स्थिति, इसके संदर्भ की शर्तों की स्थिति और 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए वित्तीय आवंटन को लेकर सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर में पंकज चौधरी ने ये बातें कहीं।

वित्त मंत्री ने क्या बताया ? वित्त राज्य मंत्री ने आशंकाओं को दूर करते हुए दोहराया कि आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन की तिथि सरकार द्वारा तय की जाएगी तथा आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें भेजने के लिए बाध्य है।