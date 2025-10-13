Language
    8 साल की मासूम के साथ मामा ने किया दुष्कर्म, खेलने के बहाने खंडहर ले जाकर वारदात को दिया अंजाम

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:47 PM (IST)

    कैमोर थाना क्षेत्र में मुस्लिम परिवार के रिश्ते के मामा ने ही एक आठ वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसकी धमकी से डरी बालिका ने दो दिन तक घर में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पीड़ा होने पर उसने रविवार को अपनी मां को जानकारी दी। जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

    8 साल की मासूम के साथ मामा ने किया दुष्कर्म । प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कैमोर थाना क्षेत्र में मुस्लिम परिवार के रिश्ते के मामा ने ही एक आठ वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसकी धमकी से डरी बालिका ने दो दिन तक घर में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पीड़ा होने पर उसने रविवार को अपनी मां को जानकारी दी। जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

    पुलिस ने आरोपित को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। कैमोर थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि रविवार की शाम को एक आठ वर्षीय बालिका ने अपने माता-पिता के साथ आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि बालिका के रिश्ते का मामा चार दिन पूर्व बालिका को खेलने के बहाने अपने घर ले गया था और घर से उसे उठाकर पास के एक खंडहर में ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

    बालिका घर आ गई और डरी सहमी रही। रविवार को जब उसे पीड़ा अधिक हुई तो उसने अपनी मां को जानकारी दी और पूरी घटना बताई। जिसके बाद स्वजन उसे लेकर कैमोर थाना पहुंचे। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसकी तलाश करते हुए सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

     