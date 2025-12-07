घूमने-फिरने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, बस्तर के सुदूर अंचलों तक पहुंच सकेंगे पर्यटक
जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों पर घूमने-फिरने के लिए राज्य सरकार 75 प्रतिशत अनुदान देगी। राज्य पर्यटन विभाग और आइआरसीटीसी ने मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना बनाई है। इसके तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेजों की शुरुआत जनवरी 2026 से होगी।
प्रत्येक पैकेज में वातानुकूलित वाहन, हिंदी-अंग्रेजी गाइड, भोजन और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पर्यटक आरामदायक और सुरक्षित पर्यटन का आनंद ले सकेंगे।
यह पहल प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत के प्रसार के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बस्तर के सुदूर अंचलों तक पर्यटक पहुंच सकेंगे।
प्रत्येक पैकेज के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह आवश्यक है। दो से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग को 85 प्रतिशत और 18 वर्ष से अधिक के वयस्कों को 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सभी पैकेज रायपुर रेलवे स्टेशन से शुरू और समाप्त होंगे।
पैकेज के अनुसार पर्यटकों के लिए ठहरने, भोजन-पानी, स्नैक्स की सुविधा शामिल रहेगी। राज्य पर्यटन विकास निगम व आइआरसीटीसी के माध्यम से पैकेज बुक किए जा सकेंगे।
पर्यटन को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि योजना विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को सुलभ, समृद्ध और आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में प्रदेश को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
