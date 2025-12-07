घूमने-फिरने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, बस्तर के सुदूर अंचलों तक पहुंच सकेंगे पर्यटक

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों पर घूमने-फिरने के लिए राज्य सरकार 75 प्रतिशत अनुदान देगी। राज्य पर्यटन विभाग और आइआरसीटीसी ने मिलकर मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना बनाई है। इसके तहत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेजों की शुरुआत जनवरी 2026 से होगी।

प्रत्येक पैकेज में वातानुकूलित वाहन, हिंदी-अंग्रेजी गाइड, भोजन और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पर्यटक आरामदायक और सुरक्षित पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। यह पहल प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत के प्रसार के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बस्तर के सुदूर अंचलों तक पर्यटक पहुंच सकेंगे। प्रत्येक पैकेज के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह आवश्यक है। दो से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग को 85 प्रतिशत और 18 वर्ष से अधिक के वयस्कों को 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सभी पैकेज रायपुर रेलवे स्टेशन से शुरू और समाप्त होंगे।