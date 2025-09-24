दंतेवाड़ा में नक्सलियों को बड़ा झटका, 71 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा में 30 इनामी माओवादियों समेत 71 नक्सलियों ने हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है जो माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका है। इन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 64 लाख रुपये का इनाम था। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी के नेतृत्व में यह अभियान सफल रहा। आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास नीति के तहत लाभ मिलेंगे जिनमें वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दंतेवाड़ा में बुधवार को 30 इनामी माओवादियों सहित 71 माओवादियों ने हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। यह माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 64 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जिनमें कुछ प्रमुख कमांडर भी शामिल थे।

इनमें बामन मड़काम (8 लाख का इनामी), शमिला कवासी (5 लाख का इनामी) और गंगी बारसे (5 लाख का इनामी) जैसे नाम प्रमुख हैं। ये सभी माओवादी बंद सप्ताह के दौरान सड़क काटने, पेड़ गिराने और पुलिस मुठभेड़ों में शामिल रहे थे।

इस अभियान का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप, एसपी गौरव राय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया गया। इस सफलता में डीआरजी/बस्तर फाइटर्स, विशेष आसूचना शाखा और सीआरपीएफ की विभिन्न बटालियनों का योगदान महत्वपूर्ण रहा।

आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास नीति का लाभ आत्मसमर्पण के बाद इन माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी लाभ दिए जाएंगे। इनमें 50,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता राशि, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर शामिल हैं, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि पुलिस की आक्रामक रणनीति और लगातार अभियानों के कारण माओवादी संगठन कमजोर हो रहा है, जिसका नतीजा यह है कि बड़ी संख्या में नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं।