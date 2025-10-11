AI और सुपरफास्ट नेटवर्क के साथ भारत में आने वाला है 6G युग, 5G से 100 गुना तेज होगी स्पीड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत अब 6G युग की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने 'भारत 6G विजन' के तहत 2030 तक दुनिया के अग्रणी 6G देशों में शामिल होने का लक्ष्य तया किया है। इस मिशन के तहत अब तक 275.88 करोड़ रुपये के 104 प्रोजेक्ट मंजीर किए जा चुके हैं। देशभर के 100 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में 5G और 6G लैब्स तैयार की जा रही हैं, जहां वैज्ञानिक 6G तकनीक पर शोध कर रहे हैं।

6G के फायदे

6G नेटवर्क मौजूदा 5G से कई गुना तेज और इंटेलिजेंट होगा। इस में कई तकनीक शामिल की जा रही हैं, जो संचार की दिशा बदल देंगी।

टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंशी:- 6G में डेटा स्पीड 5G से करीब 100 गुना तेज होगी।

6G में डेटा स्पीड 5G से करीब 100 गुना तेज होगी। AI-नेटिव नेटवर्क:- पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से संचालित होगा, जो रियल टाइम रूटिंग और बैंडविथ मैनेजमेंट संभालेगा।

पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से संचालित होगा, जो रियल टाइम रूटिंग और बैंडविथ मैनेजमेंट संभालेगा। कम्युनिकेशन और सेंसिंग इंटीग्रेशन:- नेटवर्क सिर्फ डेटा ही नहीं भेजेगा, बल्कि आसपास के वातावरण को भी समझेगा। जैसे किसी की सटीक लोकेशन या मूवमेंट का पता लगाना।

6G नेटवर्क में सैटेलाइट, ड्रोन, हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म और भूमि नेटवर्क सब आपस में जुड़ेंगे। इससे देश के हर इलाके, यहां तक की पहाड़ों और दूरदराज गांवों में भी तेज इंटरनेट पहुंच सकेगा। इसके अलावा, लाई-फाई (Li-Fi) तकनीक के जरिए लाइट के माध्यम से इंटरनेट मिलेगा, यानी जहां फाइबर केबल नहीं वहां भी नेट चलेगा।