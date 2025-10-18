बिना टिकट यात्रा पड़ सकती है महंगी: एक्शन में रेलवे, 673 यात्रियों से वसूला 5 लाख रुपये का जुर्माना
जम्मू में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा कर रहे 673 यात्रियों को पकड़ा और उनसे 5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। यह अभियान जम्मू रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में चलाया गया था। रेलवे ने यात्रियों से टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की है ताकि वे जुर्माने से बच सकें।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे के जम्मू संभाग में टिकट चैकिंग के अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले 673 यात्रियों के पकड़ा गया। पकड़े गए यात्रियों से 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी।
जांच अधिकारी ने बताया कि यह चैकिंग अभियान सीनियर डिविजलन कॉमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा जम्मू संभाग के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों, जिनमें जम्मू, पठानकोट छावनी, पठानकोट शहर, कटरा, श्रीनगर और बडगाम पर चलाया गया।
अधिकारी ने बताया कि बिना टिकट यात्रा करने पर 673 यात्रियों से लगभग 5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
यात्रियों से सहयोग की अपील
यात्रियों से यात्रा करते समय सावधानी बरतने और रेलवे कर्मचारियों के साथ सहयोग करने का आग्रह करते हुए, सिंघल ने कहा, "आइए हम सभी इस त्योहारी सीजन में सुरक्षित और सुगम यात्रा का आनंद लें।"
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
इसे भी पढ़ें: नाबालिग पत्नी से यौन संबंध 'दुष्कर्म', इलाहाबाद HC बोला- पॉक्सो होगा लागू, पति को नहीं मिली राहत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।