बिना टिकट यात्रा पड़ सकती है महंगी: एक्शन में रेलवे, 673 यात्रियों से वसूला 5 लाख रुपये का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे के जम्मू संभाग में टिकट चैकिंग के अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले 673 यात्रियों के पकड़ा गया। पकड़े गए यात्रियों से 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी।

जांच अधिकारी ने बताया कि यह चैकिंग अभियान सीनियर डिविजलन कॉमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा जम्मू संभाग के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों, जिनमें जम्मू, पठानकोट छावनी, पठानकोट शहर, कटरा, श्रीनगर और बडगाम पर चलाया गया।

अधिकारी ने बताया कि बिना टिकट यात्रा करने पर 673 यात्रियों से लगभग 5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

यात्रियों से सहयोग की अपील

यात्रियों से यात्रा करते समय सावधानी बरतने और रेलवे कर्मचारियों के साथ सहयोग करने का आग्रह करते हुए, सिंघल ने कहा, "आइए हम सभी इस त्योहारी सीजन में सुरक्षित और सुगम यात्रा का आनंद लें।"