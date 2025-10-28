6 नवंबर को नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी सर्वे पोत 'इक्षक', समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत
भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वे पोत 'इक्षक' 6 नवंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में यह पोत औपचारिक रूप से सैन्य बेड़े का हिस्सा बनेगा। 'इक्षक', जिसका अर्थ मार्गदर्शक है, भारत की जल सर्वे उत्कृष्टता और स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स द्वारा निर्मित इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है और यह महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान करता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वे पोत 'इक्षक' को यहां नौसेना अड्डे पर छह नवंबर को सैन्य बेड़े में शामिल किया जाएगा।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में सर्वे पोतों (बड़ी श्रेणी) के इस तीसरे पोत को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। 'इक्षक' का अर्थ मार्गदर्शक है। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
आधिकारिक बयान के अनुसार, यह पोत भारत की जल सर्वे उत्कृष्टता और स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा पोत उत्पादन निदेशालय और युद्धपोत निरीक्षण दल (कोलकाता) की देखरेख में तैयार किए गए 'इक्षक' में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
'इक्षक' ऐसा पहला एसवीएल पोत है, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधा है।
