6 नवंबर को नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी सर्वे पोत 'इक्षक', समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत

भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वे पोत 'इक्षक' 6 नवंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में यह पोत औपचारिक रूप से सैन्य बेड़े का हिस्सा बनेगा। 'इक्षक', जिसका अर्थ मार्गदर्शक है, भारत की जल सर्वे उत्कृष्टता और स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स द्वारा निर्मित इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है और यह महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान करता है।

स्वदेशी सर्वे पोत 'इक्षक'। (X- @PIB_India)

