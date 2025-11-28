चित्तौड़गढ़ में गोल्डमैन कन्हैयालाल खटीक से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, रोहित गोदारा का नाम आया सामने

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के चर्चित गोल्डमैन और मेवाड़ के बप्पी लहरी कन्हैयालाल खटीक को गैंगस्टर रोहित गोदारा की ओर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। धमकी देने के लिए कॉल और वॉट्सऐप वॉयस रिकॉर्डिंग का सहारा लिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खटीक के घर के बाहर निगरानी बढ़ा दी है।

गैंगस्टर रोहित गोदारा ने यह कॉल राहुल रिणवा नामक बदमाश के जरिए करवाई। चूंकि खटीक उस समय बाजार में थे, इसलिए वे कॉल सुन नहीं पाए। इसके बाद वॉट्सऐप पर 41 सेकेंड की वॉयस रिकॉर्डिंग भेजी गई, जिसमें कहा गया – “कान्हा, क्या हाल-चाल है। तुझे राहुल फोन करेगा, बात कर लेना। ऐसा काम करना कि दोनों तरफ बात बन जाए, नहीं तो तू सोना पहनने लायक भी नहीं रहेगा।”

वॉयस रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई और चेतावनी दी गई कि अगर कॉल इग्नोर की गई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। खटीक ने बताया कि उन्होंने कॉल सुनकर घबराहट महसूस की और अगले ही दिन कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया।