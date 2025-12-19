तेलंगाना में 41 माओवादी कैडरों ने किया आत्मसमर्पण, कैडरों ने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का किया फैसला

पीटीआई, हैदराबाद। प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन को बड़ा झटका देते हुए 41 भूमिगत कैडरों ने तेलंगाना पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें कंपनी प्लाटून कमेटी और डिविजनल कमेटी स्तर के छह वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं।

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी ने जारी बयान में कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने की घोषणा करते हुए समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया है।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने पुलिस को 24 हथियार सौंपे, जिनमें एक इंसास एलएमजी, तीन एके-47 राइफल, पांच एसएलआर राइफल और विभिन्न कैलिबर के 733 जिंदा कारतूस शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, यह आत्मसमर्पण सीपीआई (माओवादी) की संगठनात्मक ताकत, मनोबल और नेतृत्व की विश्वसनीयता में बड़ी गिरावट को दर्शाता है। कैडरों ने बताया कि संगठन का नेतृत्व उनकी सहमति के बिना उन्हें दूर-दराज और अपरिचित इलाकों में तैनात कर रहा था, जहां न तो भौगोलिक जानकारी थी और न ही स्थानीय समर्थन।