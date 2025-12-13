सफाई कर्मियों के लिए चाय की प्याली...महिला की दिल को छूने वाली पहल का VIDEO वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी, छोटी-छोटी बातें भी बड़ा असर डालती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो दिखा रहा है कि कैसे एक साधारण सी आदत अगर प्यार से की जाए तो माहौल में गर्मजोशी और सम्मान भर देती है। इस वीडियो ने लाखों दिलों को जीत लिया है, जिसमें हर सुबह होने वाली दयालुता की एक छोटी सी बात दिखाई गई है।

वीडियो में एक महिला हर सुबह करीब 7:15 बजे अपने घर से बाहर आती दिख रही हैं। जैसे ही कचरा उठाने वाली गाड़ियां उसके मोहल्ले से गुजरती है, वह हाथ में ताजी बनी चाय का बर्तन लेकर बाहर आती है।

वीडियो में, महिला एक गिलास में चाय डालती है और कचरा उठाने वाली गाड़ी पर बैठे एक सफाई कर्मचारी को देती है। फिर वह ड्राइवर को भी चाय देती है। यह छोटा सा पल, भले ही कुछ देर का हो, लेकिन अपनेपन और सम्मान की गहरी भावना को दिखाता है।

एक माँ सुबह 7:15 बजे सफाई कर्मचारियों को चाय देने बाहर आती है। उनका यह छोटा-सा काम उन सफाई कर्मियों के दिन में गर्माहट भर देता है।



यह हमें याद दिलाता है कि दयालुता के छोटे काम भी हमारे शहर के लिए मेहनत करने वाले लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। pic.twitter.com/B30cqey4pm — JIMMY (@Jimmyy__02) December 12, 2025



वीडियो के साथ दिए गए मैसेज में बताया गया है कि एक मां हर सुबह सफाई कर्मचारियों के लिए चाय लेकर बाहर आती है। यह छोटा सा काम उनके चेहरों पर मुस्कान लाता है और उन्हें याद दिलाता है कि शहर को साफ रखने के लिए काम करने वालों के लिए दयालुता के छोटे-छोटे काम भी बहुत जरूरी हैं।

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला के इस काम की तारीफ की। एक यूजर ने कमेंट किया, "दिल को छू लेने वाला पल।" एक और यूजर ने लिखा, "भारत के हर नागरिक को ऐसा प्यार दिखाना चाहिए, भेदभाव को दूर रखते हुए।" वहीं तीसरे यूजर ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं।