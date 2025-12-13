Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सफाई कर्मियों के लिए चाय की प्याली...महिला की दिल को छूने वाली पहल का VIDEO वायरल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:50 PM (IST)

    एक महिला द्वारा सफाई कर्मियों के लिए चाय पिलाने की पहल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस दिल को छू लेने वाले वीडियो में महिला का मानवीय दृष्टिकोण और ...और पढ़ें

    Hero Image

    सफाई कर्मियों के लिए चाय की प्याली। (सोशल मीडिया)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी, छोटी-छोटी बातें भी बड़ा असर डालती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो दिखा रहा है कि कैसे एक साधारण सी आदत अगर प्यार से की जाए तो माहौल में गर्मजोशी और सम्मान भर देती है। इस वीडियो ने लाखों दिलों को जीत लिया है, जिसमें हर सुबह होने वाली दयालुता की एक छोटी सी बात दिखाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में एक महिला हर सुबह करीब 7:15 बजे अपने घर से बाहर आती दिख रही हैं। जैसे ही कचरा उठाने वाली गाड़ियां उसके मोहल्ले से गुजरती है, वह हाथ में ताजी बनी चाय का बर्तन लेकर बाहर आती है।

    सफाई कर्मियों के लिए चाय की प्याली

    वीडियो में, महिला एक गिलास में चाय डालती है और कचरा उठाने वाली गाड़ी पर बैठे एक सफाई कर्मचारी को देती है। फिर वह ड्राइवर को भी चाय देती है। यह छोटा सा पल, भले ही कुछ देर का हो, लेकिन अपनेपन और सम्मान की गहरी भावना को दिखाता है।


    वीडियो के साथ दिए गए मैसेज में बताया गया है कि एक मां हर सुबह सफाई कर्मचारियों के लिए चाय लेकर बाहर आती है। यह छोटा सा काम उनके चेहरों पर मुस्कान लाता है और उन्हें याद दिलाता है कि शहर को साफ रखने के लिए काम करने वालों के लिए दयालुता के छोटे-छोटे काम भी बहुत जरूरी हैं।

    सोशल मीडिया पर रिएक्शन

    सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला के इस काम की तारीफ की। एक यूजर ने कमेंट किया, "दिल को छू लेने वाला पल।" एक और यूजर ने लिखा, "भारत के हर नागरिक को ऐसा प्यार दिखाना चाहिए, भेदभाव को दूर रखते हुए।" वहीं तीसरे यूजर ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

     