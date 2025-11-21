भोपाल गैस पीड़ितों को भी नहीं छोड़ा, अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद के भाई हमूद ने लोगों से की थी धोखाधड़ी

जेएनएन, भोपाल। दिल्ली धमाका करने वाले आतंकियों से जुड़ी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी और उसका भाई हमूद सिद्दीकी का आपराधिक इतिहास भोपाल से भी जुड़ा है। आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने नकेल कसना शुरू किया तो दोनों भाइयों के दशकों पुराने करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले फिर प्रकाश में आ गए। जवाद के विरुद्ध जहां तलैया थाने में वर्ष 2001 में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था, वहीं उसके भाई हमूद पर शाहजहांनाबाद थाने में वर्ष 1999 में।

आरोप है कि दोनों भाइयों ने तब भोपाल गैस पीडि़तों से ठगी की थी। हालांकि, जवाद को बाद में कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन शाहजहांनाबाद थाने में हमूद के विरुद्ध अब भी केस दर्ज है। दिल्ली धमाके के बाद महू पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में हमूद, जोकि वर्तमान में हैदराबाद के गचीबोवली में शेयर बाजार में निवेश की एक फर्म संचालित कर रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया और महू जेल में भेज दिया है। जब उसके रिकॉर्ड में भोपाल का आपराधिक रिकार्ड मिला तो शाहजहांनाबाद थाने को सूचना दी गई। अब पुलिस ने वारंट को महू जेल में भेजकर वारंट तामील करवाया है।