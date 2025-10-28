चलती ट्रेन में मामा ससुर ने दामाद पर चाकू से किए 30 से ज्यादा वार, हत्या कर आरोपी हुआ फरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कटनी-जबलपुर रेलखंड पर चलती ट्रेन में मामा ससुर ने अपने दामाद पर चाकू से 30 से अधिक वार किया। उसकी बेरहमी से हत्या कर आरोपित ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। नर्मदापुरम जिले के निवासी शैलेंद्र हांडिया (31) सोमवार को सतना गए थे। उनके साथ मामा ससुर पिपरिया निवासी गोविंद रघुवंशी थे। जहां, शैलेंद्र का तलाक के मामले में सुनवाई होनी थी।

न्यायालय में सुनवाई के बाद शैलेंद्र और गोविंद घर वापस आने के लिए धनबाद-उधना स्पेशल ट्रेन क्रमांक 09040 में सवार हुए। दोनों ट्रेन के एस-4 कोच में सवार थे। ट्रेन के सिहोरा स्टेशन पार करने के बाद दोनों के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। जिससे आक्रोशित होकर गोविंद ने चाकू निकाल लिया। शैलेंद्र पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। आरोपित उसे तब तक चाकू मारता रहा जब तक कि वह निढाल होकर गिर नहीं गया। उसके बाद गोसलपुर के पास ट्रेन से कूदकर भाग गया।

जबलपुर आने पर आरपीएफ ने अस्पताल पहुंचाया ट्रेन के कोच में सवार यात्रियों ने वारदात के संबंध में रेल कंट्रोल को सूचना दी। जैसे ही ट्रेन जबलपुर स्टेशन पर पहुंची रेल सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए। उन्होंने घायल शैलेंद्र को ट्रेन से उतारा। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां, चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। युवक का शव मेडिकल अस्पताल की मरचुरी में रखा गया है। स्वजन के पहुंचने पर मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा।

ट्रेन में चढ़ने से पूर्व सतना में भी विवाद शैलेंद्र का पत्नी के साथ तलाक का मामला चल रहा है। तलाक के लिए पत्नी ने वर्ष 2022 में सतना में न्यायालय में आवेदन किया था। लेकिन शैलेंद्र उसे तलाक नहीं देना चाहता था। इसे लेकर दोनों परिवारों के बीच भी तनाव था। सोमवार को सतना पहुंचने पर गोविंद ने शैलेंद्र को सहमति से तलाक के लिए कई बार समझाया। लेकिन वह नहीं माना। तब भी दोनों के बीच तल्खी हुई। फिर कुछ देर बाद दोनों शांत हो गए। शाम को एक ही ट्रेन में एक साथ वापस घर लौटने के लिए सवार हो गए।