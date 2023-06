मणिपुर में सुरक्षाबलों से लूटे गए 40 अत्याधुनिक हथियार बरामद, कई जगहों पर 12 घंटे के लिए हटा कर्फ्यू

इंफाल, एएनआई। मणिपुर में सेना, असम राइफल्स, पुलिस और सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) ने शनिवार को संयुक्त अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे गए 40 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। इनमें से अधिकांश स्वाचालित हैं। मोर्टार, गोलाबारूद और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। 88 बम भी बरामद किए गए हैं। इलाके पर नजर रखने के लिए ड्रोन और क्वाड काप्टर का प्रयोग किया जा रहा है।

तलाशी अभियान के दौरान इसका विशेष ध्यान रखा गया था कि स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद शनिवार को 35 और हथियार और गोला-बारूद सरेंडर किए गए। शुक्रवार को 140 से अधिक हथियारों और गोला-बारूद पुलिस को सरेंडर किए गए थे।

मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में विश्वास बहाली के उपायों के तहत पिछले सप्ताह चार दिनों के लिए राज्य का दौरा किया था और समाज के सभी वर्गों से मुलाकात की थी। शाह ने गुरुवार को सभी वर्गों से अपने हथियार सुरक्षा बलों और प्रशासन के सामने सरेंडर करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जल्द ही राज्य में जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अगर किसी के पास कोई हथियार मिलेगा, तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

#Manipur | Army and Assam Rifles along with Police & CAPFs commenced Area Domination Operations in the Hills and Valley area across Manipur today. As part of a joint strategy for the recovery of snatched weapons. pic.twitter.com/AeUZbA0e5I