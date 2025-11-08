पीएम मोदी ने दी देश को चार वंदे भारत ट्रेन की सौगात, दो यूपी से चलेंगी; देखें पूरा शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने ससंदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। यह चारों ट्रेनें देश के अलग-अलग कोनों को आपस में जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी।

4 नई वंदे भारत ट्रेनें वाराणसी से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और बेंगलुरु से एर्नाकुलम के बीच चलेंगी। इससे न सिर्फ इन स्टेशनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी बल्कि, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन वंदे भारत ट्रेन से यूपी के वाराणसी से एमपी के खजुराहो के बीच की दूरी 2 घंटे 40 मिनट तक कम हो जाएगी। यह ट्रेन वाराणसी से प्रयागराज और चित्रकूट होते हुए खजुराहो पहुंचेगी। इन सभी शहरों को देश के जाने-माने तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। वहीं खजुराहो का नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Sites) की लिस्ट में शुमार है।

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन वंदे भारत ट्रेन से लखनऊ और सहारनपुर का सफर 7 घंटे 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। इससे लगभग 1 घंटे की बचत होगी। यह ट्रेन लखनऊ से सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर के रास्ते सहारनपुर तक जाएगी। इस रूट को भविष्य में रुड़की के रास्ते उत्तराखंड के हरिद्वार से जोड़ा जाएगा।

दिल्ली-फिरोजपुर वंदे भारत ट्रेन राजधानी दिल्ली से पंजाब के फिरोजपुर के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन से दोनों शहरों के बीच का सफर 6 घंटे 40 मिनट में तय किया जा सकेगा। इससे पंजाब में पर्यटन को बल मिलेगा और दिल्ली से पंजाब की दूरी काफी कम हो जाएगी। यह ट्रेन फिरोजपुर के अलावा पंजाब के पटियाला और बठिंडा जैसे कई बड़े शहरों से होकर गुजरेगी।

ट्रेन समय (लगभग) रूट वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत 7 घंटे 40 मिनट वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा, खजुराहो लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत 7 घंटे 45 मिनट लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नाजिबाबाद, रुड़की, सहारनपुर दिल्ली-फिरोजपुर वंदे भारत 6 घंटे 40 मिनट दिल्ली, बठिंडा, पटियाला समेत पंजाब के अन्य स्टेशनों से होते हुए फिरोजपुर कैंट तक बेंगलुरु-एर्नाकुलम वंदे भारत 8-9 घंटे बेंगलुरु, कृष्णराजपुरम, जोलारपेट्टई, सेलम, इरोड, तिरुप्पुर, कोयंबटूर, पलक्कड़ बेंगलुरु-एर्नाकुलम वंदे भारत ट्रेन पीएम मोदी ने दक्षिण भारत को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से केरल के एर्नाकुलम तक दौड़ेगी। इससे दोनों शहरों के बीच का सफर लगभग 2 घंटे तक कम हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन से बेंगलुरु और एर्नाकुलम के बीच की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में तय की जा सकेगी। यह ट्रेन तीन राज्यों - केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर गुजरेगी।