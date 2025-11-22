Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेलंगाना में 37 माओवादियों ने किया सरेंडर, टॉप लीडर्स ने डाले हथियार; कई युवतियां भी शामिल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:50 PM (IST)

    तेलंगाना में 37 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें शीर्ष नेता और कई युवतियां शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक ने इसे माओवादियों पर बढ़ते दबाव और सरकार की नीतियों की जीत बताया। समर्पण करने वालों ने हथियार भी सौंपे। विचारधारा से निराशा और पुनर्वास योजनाओं के कारण युवाओं ने हथियार छोड़े। पुलिस अभी भी बाकी माओवादियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    माओवादियों ने किया सरेंडर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में शनिवार को 37 माओवादियों ने सरेंडर किया है। पुलिस निदेशक जनरल बी शिवधर रेड्डी ने बताया कि 37 अंडरग्राउंड कैडर ने सरेंडर किया है, जिनमें शीर्ष राज्य कमेटी के सदस्य और बड़ी संख्या में युवतियां शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह इस साल एक दिन में हुए सबसे बड़े सरेंडर में से एक है, जो बैन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पर बढ़ते दबाव को दिखाता है और यह राज्य के खुफिया आधारित ऑपरेशन और पुनर्वास नीतियां के लिए एक रणनीतिक जीत है।

    हथियारों के साथ किया सरेंडर

    सरेंडर करने वाले कैडरों ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी सौंपा, जिसमें एक AK-47 असॉल्ट राइफल, दो एसएलआर, चार .303 राइफल और एक जी3 राइफल के साथ-साथ 343 जिंदा गोलियां भी शामिल हैं।

    किन-किन लोगों ने किया सरेंडर

    सरेंडर करने वाले खास लोगों में कोय्याडा साम्बैया उर्फ आजाद और अप्पासी नारायण उर्फ रमेश शामिल थे, जो दोनों सीपीआई (माओवादी) की तेलंगाना स्टेट कमिटी के मेंबर थे और मुचाकी सोमाडा उर्फ एर्रा, जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमिटी का हिस्सा था।

    आजाद ने आंदोलन में लगभग तीन दशक बिताए हैं, पुराने गार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 1990 के दशक से संगठन के चरमपंथी कोर का हिस्सा रहा है। इस ग्रुप में 25 महिलाएं भी थीं, जिनमें से कई बीस साल की उम्र के आस-पास की हैं और उन्होंने विचारधारा से निराशा, शारीरिक थकान, और सरकार की कल्याण और पुनर्वास योजनाओं का फायदा उठाने की इच्छा को हथियारबंद संघर्ष छोड़ने के मुख्य कारण बताया।

    यह सरेंडर सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और दक्षिण बस्तर इलाकों में हाल ही में हुए बड़ी मुठभेड़ों के बाद हुआ है। हाल ही में एक कार्रवाई में आंध्र प्रदेश पुलिस ने मारेदुमिल्ली में हुई गोलीबारी के बाद 50 सीपीआई (माओवादी) कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसमें केंद्रीय कमेटी के सदस्य माडवी हिडमा और आईईडी विशेषज्ञ मेटुरी जोखा राव उर्फ टेक शंकर समेत कई लोग मारे गए।

    पुलिस ने क्या कहा?

    पुलिस डायरेक्टर जनरल रेड्डी ने कहा कि फोर्स बाकी माओवादियों से निपटने पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा, "तेलंगाना से अभी भी 64 माओवादी हैं, जिन्होंने अपने हथियार नहीं डाले हैं। माना जाता है कि इनमें से नौ राज्य में सक्रिय हैं।"

    यह भी पढ़ें: मिशन 2026 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे सुरक्षाबल, माओवादी हिंसा के समूल सफाए का निर्णायक दौर