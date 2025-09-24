Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केरल में छापेमारी के दौरान 36 लक्जरी कारें जब्त, सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घर की तलाशी ली

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:11 AM (IST)

    सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को केरल के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर भूटान से अवैध रूप से लाई गए लक्जरी कारों को जब्त किया। इन पर सेना और अमेरिकी दूतावास के फर्जी दस्तावेज थे।कस्टम्स प्रिवेंटिव कमिश्नर टी तिजु ने बताया कि लगभग 30 स्थानों पर छापे मारे गए। इनमें फिल्मी सितारों पृथ्वीराज सुकुमारन दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल के आवास भी शामिल थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    केरल में छापेमारी के दौरान भूटान से अवैध रूप से लाई गईं 36 लक्जरी कारें जब्त (सांकेतिक तस्वीर)

     पीटीआई, कोच्चि। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को केरल के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर भूटान से अवैध रूप से लाई गए लक्जरी कारों को जब्त किया। इन पर सेना और अमेरिकी दूतावास के फर्जी दस्तावेज थे।

    लगभग 30 स्थानों पर छापे मारे गए

    कस्टम्स प्रिवेंटिव कमिश्नर टी तिजु ने बताया कि लगभग 30 स्थानों पर छापे मारे गए। इनमें फिल्मी सितारों पृथ्वीराज सुकुमारन, दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल के आवास भी शामिल थे। इस दौरान 36 लक्जरी कारें जब्त की गईं।

    उन्होंने बताया कि ''ऑपरेशन नुमखोर'' के तहत ये कार्रवाई की गईं। कई कारें अवैध रूप से भारत में लाकर बेची गई थीं। इनका इस्तेमाल सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए भी किया गया।

    उन्होंने कहा- ''यदि वे इस तरह से कारें, सोना और नशीले पदार्थ की तस्करी कर सकते हैं तो वे कुछ भी ला सकते हैं। इसलिए, यह देश की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।''

     जीएसटी की चोरी के साथ-साथ मनी लांड्रिंग के मामले

    प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इन पर आयकर और जीएसटी की चोरी के साथ-साथ मनी लांड्रिंग के मामले भी हैं। उन्होंने कहा कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     भूटानी भाषा में नुमखोर का अर्थ वाहन है

    तिजु ने बताया कि भूटानी भाषा में नुमखोर का अर्थ वाहन है। छापे कोच्चि, तिरुअनंतपुरम, कोझीकोड, और मलप्पुरम में एक साथ मारे गए। उन्होंने कहा कि ये कारें या तो पूरी तरह से नष्ट की गई स्थिति में या कंटेनरों में भारत में प्रवेश कराई गईं। इन कारों को विभिन्न स्थानों पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पंजीकृत कराया गया, जिसमें भारतीय सेना और विदेशी दूतावासों के नाम और मुहरें जाली थीं।

    तिजु ने कहा कि इस प्रकार इन संस्थानों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि खरीदारों को यह गलतफहमी हो सके कि ये वाहन सेना या दूतावासों के हैं। उन्होंने बताया कि केरल में लगभग 150-200 ऐसी कारें हैं, जिनमें से 36 को जब्त किया गया है। छापे तब तक जारी रहेंगे जब तक शेष कारें भी जब्त नहीं की जातीं।

    केरल में अमीबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस से हुईं हैं 21 मौतें

    केरल में अमीबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं। मस्तिष्क की यह घातक बीमारी ब्रेन-ईटिंग अमीबा नेगलेरिया फाउलेरी के कारण होती है। यह अमीबा मानव नाक के रास्ते में प्रवेश करता है और मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज ने मंगलवार को बताया कि राज्य में अमीबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस के कुल 80 मामले और 21 मौतें दर्ज की गई हैं।