केरल में छापेमारी के दौरान 36 लक्जरी कारें जब्त, सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घर की तलाशी ली
सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को केरल के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर भूटान से अवैध रूप से लाई गए लक्जरी कारों को जब्त किया। इन पर सेना और अमेरिकी दूतावास के फर्जी दस्तावेज थे।कस्टम्स प्रिवेंटिव कमिश्नर टी तिजु ने बताया कि लगभग 30 स्थानों पर छापे मारे गए। इनमें फिल्मी सितारों पृथ्वीराज सुकुमारन दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल के आवास भी शामिल थे।
पीटीआई, कोच्चि। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को केरल के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर भूटान से अवैध रूप से लाई गए लक्जरी कारों को जब्त किया। इन पर सेना और अमेरिकी दूतावास के फर्जी दस्तावेज थे।
लगभग 30 स्थानों पर छापे मारे गए
कस्टम्स प्रिवेंटिव कमिश्नर टी तिजु ने बताया कि लगभग 30 स्थानों पर छापे मारे गए। इनमें फिल्मी सितारों पृथ्वीराज सुकुमारन, दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल के आवास भी शामिल थे। इस दौरान 36 लक्जरी कारें जब्त की गईं।
उन्होंने बताया कि ''ऑपरेशन नुमखोर'' के तहत ये कार्रवाई की गईं। कई कारें अवैध रूप से भारत में लाकर बेची गई थीं। इनका इस्तेमाल सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए भी किया गया।
उन्होंने कहा- ''यदि वे इस तरह से कारें, सोना और नशीले पदार्थ की तस्करी कर सकते हैं तो वे कुछ भी ला सकते हैं। इसलिए, यह देश की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।''
जीएसटी की चोरी के साथ-साथ मनी लांड्रिंग के मामले
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इन पर आयकर और जीएसटी की चोरी के साथ-साथ मनी लांड्रिंग के मामले भी हैं। उन्होंने कहा कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया।
भूटानी भाषा में नुमखोर का अर्थ वाहन है
तिजु ने बताया कि भूटानी भाषा में नुमखोर का अर्थ वाहन है। छापे कोच्चि, तिरुअनंतपुरम, कोझीकोड, और मलप्पुरम में एक साथ मारे गए। उन्होंने कहा कि ये कारें या तो पूरी तरह से नष्ट की गई स्थिति में या कंटेनरों में भारत में प्रवेश कराई गईं। इन कारों को विभिन्न स्थानों पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पंजीकृत कराया गया, जिसमें भारतीय सेना और विदेशी दूतावासों के नाम और मुहरें जाली थीं।
तिजु ने कहा कि इस प्रकार इन संस्थानों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि खरीदारों को यह गलतफहमी हो सके कि ये वाहन सेना या दूतावासों के हैं। उन्होंने बताया कि केरल में लगभग 150-200 ऐसी कारें हैं, जिनमें से 36 को जब्त किया गया है। छापे तब तक जारी रहेंगे जब तक शेष कारें भी जब्त नहीं की जातीं।
