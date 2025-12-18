अंतरराष्ट्रीय जल सीमा उल्लंघन मामले में कार्रवाई, तटरक्षक बल ने 35 बांग्लादेशी मछुआरों को हिरासत में लिया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय जल सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में दो ट्रालरों (जहाजों) सहित उसपर सवार 35 बांग्लादेशी मछुआरों को हिरासत में लिया है। मछली पकड़ने वाले दोनों बांग्लादेशी जहाजों को भी जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 16 दिसंबर को समुद्र में गश्त के दौरान तटरक्षक बल ने दो बांग्लादेशी जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा।

तटरक्षक बल ने 35 बांग्लादेशी मछुआरों को हिरासत में लिया दोनों जहाजों को दक्षिण 24 परगना के फ्रेजरगंज लाया गया। जहां भारतीय तटरक्षक बल ने जब्त जहाजों व गिरफ्तार मछुआरों को फ्रेजरगंज तटीय पुलिस थाने को सौंप दिया। गिरफ्तार सभी लोग बांग्लादेश के निवासी बताए जा रहे है।