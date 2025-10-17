Bengal: कोलकाता में जब्त की गईं निम्न मानक की 34 दवाएं, दूसरे राज्यों से हुई थीं आपूर्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गनाइजेशन ने कोलकाता में निम्न मानक की 34 दवाएं जब्त की हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट व विटामिन डी थ्री जैसी अधिकाधिक इस्तेमाल होने वालीं दवाएं भी शामिल हैं। कोलकाता की प्रयोगशाला में हुए परीक्षण में चौंकाने वाला राजफाश हुआ।

जांच में सामने आया कि कैल्शियम की दवा में कैल्शियम ही नहीं है। पता चला है कि इन दवाओं की आपूर्ति गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश से हुई थीं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन मामले की जांच कर रहा है।

बंगाल में कफ सीरप का विपणन करने वाली कंपनियों पर कड़ी नजर राजस्थान व मध्य प्रदेश में सर्दी-खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत की घटनाओं को देखते हुए बंगाल सरकार राज्य में कफ सीरप का विपणन करने वाली कंपनियों पर कड़ी निगरानी रख रही है।

मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद 'कोल्डि्रफ' नामक कफ सीरप को बंगाल में प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने कई दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। कहा गया है कि कोई भी विक्रेता किसी अन्य कंपनी द्वारा निर्मित दवाओं की अपने नाम से बिक्री अथवा वितरण नहीं कर सकता, जब तक कि उसका उक्त कंपनी से लिखित समझौता न हुआ हो।